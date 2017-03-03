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    Взрыв на шахте "Степная". Комментарий Гройсмана

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (26)

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    Кабинет министров в пятницу намерен создать государственную комиссию для проверки всех угледобывающих предприятий страны на предмет обеспечения средствами защиты и соблюдения норм безопасности, сообщил премьер Владимир Гройсман в ходе поездки во Львовскую область.
    Air TV/Youtube

    "Мы приняли следующее решение: создадим государственную комиссию на уровне кабинета министров", — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

    Кроме того, 200 миллионов гривен (около 7,3 миллиона долларов) будут выделены на индивидуальные средства защиты для горняков, сообщил глава правительства.

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    "Вторая позиция — сегодня об этом говорили представители Министерства энергетики и угольной промышленности — сегодня не хватает средств защиты для шахтеров в шахтах. На средства нам нужно 200 миллионов гривен. Я взял на себя обязательство — я его выполню — 200 миллионов гривен дополнительно шахтеры получат для того, чтобы получить индивидуальные средства защиты. Ничего нет дороже, чем жизнь и здоровье шахтеров, которые и так работают в крайне сложных условиях", — подчеркнул Гройсман.

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    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, в больницу госпитализированы 14 горняков. В тоже время премьер заявил о госпитализации 19 человек. В пятницу в Украине объявлен траур по погибшим. 

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