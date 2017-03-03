Взрыв на шахте "Степная". Комментарий Гройсмана

"Мы приняли следующее решение: создадим государственную комиссию на уровне кабинета министров", — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Кроме того, 200 миллионов гривен (около 7,3 миллиона долларов) будут выделены на индивидуальные средства защиты для горняков, сообщил глава правительства.

"Вторая позиция — сегодня об этом говорили представители Министерства энергетики и угольной промышленности — сегодня не хватает средств защиты для шахтеров в шахтах. На средства нам нужно 200 миллионов гривен. Я взял на себя обязательство — я его выполню — 200 миллионов гривен дополнительно шахтеры получат для того, чтобы получить индивидуальные средства защиты. Ничего нет дороже, чем жизнь и здоровье шахтеров, которые и так работают в крайне сложных условиях", — подчеркнул Гройсман.

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В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, в больницу госпитализированы 14 горняков. В тоже время премьер заявил о госпитализации 19 человек. В пятницу в Украине объявлен траур по погибшим.