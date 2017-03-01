Заседание Кабмина во главе с Гройсманом. Прямая трансляция

Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, первый заместитель министра здравоохранения Ульяна Супрун представит проект закона "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "Про рекламуˮ. Также Супрун доложит о присоединении Украины к Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Также министры обсудят проект указа президента "Об утверждении Положения о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной специальной службы транспорта".

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Министр соцполитики Андрей Рева доложит об утверждении Порядка и условий выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) лица начальствующего состава или работника Национального антикоррупционного бюро при исполнении служебных обязанностей. Также Рева представит проект постановления КМУ "Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2017 год".

Согласно повестке дня заседания, члены правительства обсудят Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Глава МВД Арсен Аваков представит проект распоряжения Кабмина "Об установлении квоты иммиграции на 2017 год".

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства 1 марта можно здесь.