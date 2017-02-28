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    Савченко: мне было стыдно, когда коллаборанты расхваливали конфеты Roshen

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    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (549)

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    Народный депутат Надежда Савченко заявила, что в ходе визита на неподконтрольные Киеву территории ей было очень стыдно слушать, как ополченцы хвалят продукцию фабрики Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

    Дмитрий Разумков
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    Разумков: как визит Савченко в ДНР повлияет на расстановку сил в переговорах

    "Мне было очень стыдно слушать, когда сепаратисты из ДНР, пусть вы их называете, говорили мне о том, что они — коллаборанты — едят конфетки Roshen, у них в Донецке они продаются, и очень вкусные", – заявила Савченко.

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    Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России. 

    Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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