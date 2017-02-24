Команда Ferrari представила болид на сезон-2017 в "Формуле-1"

Ferrari представила в пятницу новую машину на сезон 2017 года чемпионата "Формулы-1", сообщается в официальном микроблоге итальянской команды в Twitter

Презентация прошла на тестовой трассе команды "Фьорано" в Италии. Новая машина красного цвета с небольшими вкраплениями белого получила индекс SF70-H в честь официального семидесятилетия появления первой "Феррари" (H происходит от "Hybrid").

В сезоне-2017 боевыми пилотами Ferrari, как и ранее, будут немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен, сообщает Р-Спорт. В прошлом сезоне они не выиграли ни одной личной гонки в "Формуле-1", а их команда (398 баллов) заняла третье место в Кубке конструкторов, пропустив вперед "Ред Булл" (468) и "Мерседес" (765).

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