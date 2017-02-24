Ранение правоохранителя при перестрелке в Сумах: комментарий полиции

Эльвира Биганова в комментарии 112 Украина сообщила, что относительно злоумышленника открыт ряд криминальных производств, в числе которых "разбой", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "попытка завладения транспортным средством".

В ходе обыска у мужчины было изъято удостоверение бывшего внештатного сотрудника Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ уже заявили, что будут как можно больше помогать следствию, а также о том, что это удостоверение у них находится в розыске", — добавила Биганова.

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Пострадавший вследствие стрельбы полицейский в настоящее время находится в Киеве.

"Пуля, которая попала в него, застряла между вторым и третьим межреберьем", — добавила Биганова.

Стрельба возникла в ночь на четверг во время задержания злоумышленника, грабившего банкомат. Ранены два человека: полицейский и сам грабитель, житель Киевской области 1982 года рождения.