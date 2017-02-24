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    Ранение правоохранителя при перестрелке в Сумах: комментарий полиции

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (420)

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    Спикер Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова сообщила, что злоумышленнику, который ранил полицейского при попытке ограбления банкомата в Сумах, грозит до 15 лет лишения свободы.
    112 Украина/Youtube

    Эльвира Биганова в комментарии 112 Украина сообщила, что относительно злоумышленника открыт ряд криминальных производств, в числе которых "разбой", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "попытка завладения транспортным средством".

    В ходе обыска у мужчины было изъято удостоверение бывшего внештатного сотрудника Службы безопасности Украины.

    "Сотрудники СБУ уже заявили, что будут как можно больше помогать следствию, а также о том, что это удостоверение у них находится в розыске", — добавила Биганова. 

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    Пострадавший вследствие стрельбы полицейский в настоящее время находится в Киеве.

    "Пуля, которая попала в него, застряла между вторым и третьим межреберьем", — добавила Биганова. 

    Стрельба возникла в ночь на четверг во время задержания злоумышленника, грабившего банкомат. Ранены два человека: полицейский и сам грабитель, житель Киевской области 1982 года рождения. 

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