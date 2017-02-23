Кто громче, или Как в Одессе отмечали 23 февраля

Видео размещено в интернете на канале "Думская Нет" на Youtube.

Потасовка между пришедшими возложить цветы к Вечному огню и полицией произошла в Одессе возле Аллеи Славы, один человек задержан, сообщил в четверг сайт телеканала "112 Украина".

"В Одессе во время возложения цветов к Вечному огню произошла потасовка, задержана женщина", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, около 10.00 в полицию поступило сообщение о минировании Аллеи Славы и окружающей территории.

Согласно сообщению, в это время начали собираться люди, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Позже пришли представители различных организаций, поддерживающих декоммунизацию на Украине. Начались словесные перепалки.

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Как передает телеканал, полиция задержала одну из женщин, пришедших возложить цветы. Когда задержанную пытались посадить в полицейский автомобиль, ее сторонники пытались не дать ее увезти, произошла потасовка с полицией.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник управления превентивной деятельности в ГУ Нацолиции в Одесской области Иван Ищенко, "один из участников злостно нарушил законное требование полицейских, на замечания не реагировал, вел себя неадекватно, оскорблял граждан и полицейских, за что был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции".