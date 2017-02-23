наверх
24.02.201700:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кто громче, или Как в Одессе отмечали 23 февраля

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (657)

    (обновлено: )27510
    В интернете размещено видео словесных перепалок в Одессе на Алее Славы. На кадрах сторонники различных политических взглядов пытаются перекричать друг друга, а вмешательство полиции превратило конфликтную ситуацию в комическую.
    Канал "Думская Нет" на Youtube

    Видео размещено в интернете на канале "Думская Нет" на Youtube.

    Потасовка между пришедшими возложить цветы к Вечному огню и полицией произошла в Одессе возле Аллеи Славы, один человек задержан, сообщил в четверг сайт телеканала "112 Украина".

    "В Одессе во время возложения цветов к Вечному огню произошла потасовка, задержана женщина", — говорится в сообщении.

    По данным телеканала, около 10.00 в полицию поступило сообщение о минировании Аллеи Славы и окружающей территории.

    Согласно сообщению, в это время начали собираться люди, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Позже пришли представители различных организаций, поддерживающих декоммунизацию на Украине. Начались словесные перепалки.

    Читайте также: Этот праздник не задушишь, не убьешь. 23 февраля в соцсетях

    Как передает телеканал, полиция задержала одну из женщин, пришедших возложить цветы. Когда задержанную пытались посадить в полицейский автомобиль, ее сторонники пытались не дать ее увезти, произошла потасовка с полицией.

    Как сообщил на своей странице в Facebook начальник управления превентивной деятельности в ГУ Нацолиции в Одесской области Иван Ищенко, "один из участников злостно нарушил законное требование полицейских, на замечания не реагировал, вел себя неадекватно, оскорблял граждан и полицейских, за что был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Депутат Гончаренко: "похищение"
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения