"Я стал участником спецоперации силовых структур". Комментарий Гончаренко

"Вчера вечером я еще был в Киеве… После этого сразу поехал в Одессу, с утра появился, чтобы они увидели, что я в Одессе, потом было инсценировано мое похищение, а заказчики и организаторы, думая, что я уже похищен, выехали на соответствующее место, куда я должен был быть доставлен для совершения расправы. Там они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины", — сказал Гончаренко по телефону в эфире телеканала "112 Украина".

По словам депутата, у задержанных было изъято оружие и кислота, которую они планировали применить. "Со мной все хорошо, я в безопасности, чувствую себя хорошо. Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и Одесской области", — добавил Гончаренко.

По его словам, операция силовиков длилась на протяжении многих недель. Гончаренко также сообщил, что одним из задержанных является депутат районной рады от "Оппозиционного блока".

"Я знаю имя одного из них — это Александр Кушнарев депутат от "Оппозиционного блока", чей сын был одним из лидеров боевиков антимайдана в Одессе во время событий 2014 года и который погиб 2 мая в Доме профсоюзов", — сказал он.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

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В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его "неподобающим".