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    Заседание Верховной Рады. Прямая трансляция

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (191)

    (обновлено: )75
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее заседание парламента во вторник. В зале зарегистрировались 343 народных избранника. Смотрите прямую трансляцию из сессионного зала.
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    Ранее в понедельник внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.

    Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

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    Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что она 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

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