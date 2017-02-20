Юный болельщик рассмешил Моуринью необычной просьбой

Юный болельщик "Блэкберн Роверс" перед матчем Кубка Англии по футболу пошутил над главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Один из мальчиков, которые выходят с футболистами на поле, видя, что рядом с ним находится Жозе Моуринью, попросил главного арбитра матча не показывать игрокам "Блэкберна" карточки, а предъявлять их футболистам "Манчестера". Услышав просьбу мальчика, португалец "взорвался" смехом.

Несмотря на просьбу юного фаната, один из игроков "Блэкберна" все же получил от арбитра предупреждение — желтую карточку. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Манчестера".

Ранее сообщалось, что Моуринью грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA), которая предъявила специалисту обвинение в неправомерных высказывания в адрес арбитров.