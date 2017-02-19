К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.

На перекрестке улиц Институтская и Ольгинская в столице произошла непродолжительная стычка между полицией и участниками блокадного митинга. Несколько человек пояснили, что несли генератор к месту установки палаток перед Администрацией президента, но полиция их не пропустила.