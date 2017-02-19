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    К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

    (обновлено: )81070
    Возле Администрации президента в Киеве произошла потасовка между правоохранителями и митингующими из-за сноса палаток. Участники ранее заявили о намерении остаться на ночь на Банковой. По данным СМИ, в район АП прибыли спецназовцы.
    Ведомости Украина/Youtube

    Ранее сообщалось, что в Киеве несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгли дымовые шашки и взрывали петарды. Среди митингующих — депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.

    На перекрестке улиц Институтская и Ольгинская в столице произошла непродолжительная стычка между полицией и участниками блокадного митинга. Несколько человек пояснили, что несли генератор к месту установки палаток перед Администрацией президента, но полиция их не пропустила.

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