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    Минобороны РФ показало уничтожение объектов ИГ крылатыми ракетами

    Тема:

    Освобождение Сирии (75)

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    Министерство обороны (МО) РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта крупного отряда боевиков в сирийской Ракке крылатыми ракетами со стратегического ракетоносца Ту-95МС.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Российское оборонное ведомство в пятницу сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки ИГ в районе Ракки.

    Смотрите также: Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки

    "Уничтожение пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке ударом новейшими крылатыми ракетами с российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС", — говорится в описании к видео, выложенном на официальном канале МО РФ на YouTube.

    В ведомстве сообщили, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

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