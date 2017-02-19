Минобороны РФ показало уничтожение объектов ИГ крылатыми ракетами

Российское оборонное ведомство в пятницу сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки ИГ в районе Ракки.

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"Уничтожение пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке ударом новейшими крылатыми ракетами с российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС", — говорится в описании к видео, выложенном на официальном канале МО РФ на YouTube.

В ведомстве сообщили, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.