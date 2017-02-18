наверх
18.02.201722:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кравченко: в стране идет передел фармацевтического рынка в ручном режиме

    Тема:

    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава (106)

    (обновлено: )21
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам.
    РИА Новости Украина/Youtbe

    "Если проанализировать постановления правительства о реимбурсации и референтых ценах на медикаменты, а также приказ Минздрава о граничных оптовых ценах, мы придем к выводу, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам. И делается это пользу каких-то заинтересованных игроков", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

    Эксперт уверен, реимбурсация, референтные цены и граничные оптовые цены по трем заболеваниям – это не что иное, как новая схема, и запускается она в Украине, как  "пробный шар".

    Читайте также: В аптеках пропали лекарства. Цена вопроса – чья-то жизнь

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Третий полуфинал нацотбора на Евровидение-2017
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы