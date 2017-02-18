Кравченко: в стране идет передел фармацевтического рынка в ручном режиме

"Если проанализировать постановления правительства о реимбурсации и референтых ценах на медикаменты, а также приказ Минздрава о граничных оптовых ценах, мы придем к выводу, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по нескольким нозологиям и лечебным препаратам. И делается это пользу каких-то заинтересованных игроков", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

Эксперт уверен, реимбурсация, референтные цены и граничные оптовые цены по трем заболеваниям – это не что иное, как новая схема, и запускается она в Украине, как "пробный шар".

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