Церемония прощания с генерал-полковником Геннадием Воробьевым

В Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского во вторник, 14 февраля, состоялась церемония прощания с ректором университета, генерал-полковником Геннадием Воробьевым.

На церемонии прощания присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и другие официальные лица.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев скоропостижно скончался в своем кабинете 11 февраля.

Воробьев родился 25 июня 1961 в г. Ахалкалаки (Грузия), в семье военнослужащих. В 2009-2014 годах генерал занимал должность командующего Сухопутных войск, с 4 февраля 2015 года по 21 мая 2016 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации пресс-службы президента Украины, "16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана". 21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева на посту и.о. начальника Национального университета обороны Украины им. Черняховского.