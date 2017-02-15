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    Церемония прощания с генерал-полковником Геннадием Воробьевым

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    Бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев скоропостижно скончался в своем кабинете 11 февраля.
    Канлан на Youtube Військове телебачення України

    В Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского во вторник, 14 февраля, состоялась церемония прощания с ректором университета, генерал-полковником Геннадием Воробьевым.

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    На церемонии прощания присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и другие официальные лица. 

    Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев скоропостижно скончался в своем кабинете 11 февраля.

    Воробьев родился 25 июня 1961 в г. Ахалкалаки (Грузия), в семье военнослужащих. В 2009-2014 годах генерал занимал должность командующего Сухопутных войск, с 4 февраля 2015 года по 21 мая 2016 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

    По информации пресс-службы президента Украины, "16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана". 21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева на посту и.о. начальника Национального университета обороны Украины им. Черняховского.

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