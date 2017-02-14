Хоккейные "разборки": в США спортсмен ударил клюшкой по лицу соперника

Так, под ударом оказался Джаред Спаржон, представляющий "Миннесоту Уайлд", а обидчиком — швед Густав Нюквист.

На видео видно, как Спаржон толкнул Нюквиста, после чего последний ударил соперника. Вместе с тем шведский хоккеист утверждает, что сделал это "совершенно случайно".

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В свою очередь The Hockey News уточняет, что Нюквист может поплатиться за инцидент дисквалификацией.

Ранее сообщалось, что игроки молодежной сборной США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стали победителями Чемпионата мира, обыграв в финале хозяев первенства — сборную Канады.