Студенты Болонского университета устроили бои с полицией

Противостояние вступило в активную фазу в четверг, когда активисты заняли библиотеку факультета искусств и гуманитарных наук, забаррикадировав вход при помощи стульев, лавок и столов. Поводом для протеста стало принятое в середине января решение установить турникеты и усилить контроль при входе на гуманитарный факультет. По словам руководства учебного заведения, меры безопасности продиктованы необходимостью держать библиотеку открытой допоздна, а усилили их после того, как просторное помещение стало местным центром наркоторговли.

На место прибыли полицейские, экипированные шлемами, щитами и дубинками для разгона демонстраций. Они смогли ворваться в здание и освободить его от "оккупантов", после чего столкновения продолжились на улице. Толпа из примерно сотни студентов, перегородив площадь Верди баррикадами из перевернутых мусорных баков и уличных ограждений, бросала в полицейских камни и другие предметы, на что те отвечали активными наступательными действиями с применением резиновых дубинок.

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В пятницы уличные бои продолжились. После часового шествия по центру Болоньи несколько сотен мятежных студентов попытались преодолеть полицейский кордон и проникнуть в здание гуманитарного факультета.

В ответ на брошенные бутылки и петарды подразделения полиции, усиленные двумя бронеавтомобилями, вновь взялись за дубинки и оттеснили протестующих с улицы Дзамбони, задержав четырех человек. Как свидетельствует онлайн-трансляция, после этого студенты устроили сидячую демонстрацию перед строем полицейских щитов. Спустя час собравшиеся начали расходиться. Скандируя лозунги против городских властей и руководства вуза, они пообещали вернуться в субботу.

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