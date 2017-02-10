Квартиры площадью до 15 кв. м станут популярными в Украине – Цуканов

"Новые квартиры метражом 15 квадратных метров по соответствующей цене будут достаточно пользоваться спросом… 95% потребительских предпочтений в эконом-классе лежат в цене… Нужную ценовую категорию можно дать понизив себестоимость конечного продукта или уменьшить площадь, сохранив себестоимость строительства. Да квартиры будут не такими комфортными и удобными, но достаточными для проживания… И мы к этому будем двигаться, у нас нет альтернативы", — сказал Цуканов на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина

По словам эксперта, кроме представительских машин давно производятся авто с небольшим объемом двигателя, только появившись, мобильная связь была очень дорогой, а теперь она доступна людям с любым доходом. Так же и в жилье: проще продать нечто малометражное и недорогое, чем большую площадь в центре города. И на тот, и на другой товар найдутся свои покупатели, но дешевый сегмент всегда более массовый.

Читайте также — Мистика на рынке недвижимости: застройщики ставят рекорды в кризис