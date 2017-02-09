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    Видеомост: Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (234)

    (обновлено: )7401
    В четверг, 9 февраля, в пресс-центре РИА Новости Украина проходит видеомост на тему "Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС".
    Канал на Youtube Sputnik Moldova

    В январе 2016 вступил в силу режим свободной торговли между Украиной и ЕС. Уже год, как Украина должна активно внедрять евронормы в законодательстве, доводить уровень продукции до стандартов ЕС, снимать барьеры для торговли европейских компаний и т. д. Введены квоты на агропродукцию — курятину, мед, сахар, что позволяло Украине ввозить эти товары в ЕС без пошлин. По данным Нацбанка Украины за первые три квартала 2016 года торговли между Украиной и ЕС (по сравнению с 2015) экспорт увеличился на 3,3%, а импорт — на 6,6%.  Активнее всего Украина продает товары в Италию, Польшу и Германию. На данный момент есть полная статистика за 9 месяцев прошлого года  - удельный вес ЕС в торговле товарами и услугами за это время  составил 39,8%.  Драйвером роста экспорта в ЕС являются аграрный блок и пищевая промышленность, за 9 месяцев 2016 года их доля в росте экспорта составила 85,3%.

    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Фото из Twitter Петра Порошенко
    Соглашение об ассоциации ЕС – Украина: в Европе поменялась обстановка

    Можно ли говорить, что потери Украины, которые были на российском направлении, уже компенсированы европейским направлением? Где, кроме рынка ЕС, есть успехи?

    В Молдове  таможенные пошлины в ЕС были отменены на большую часть национального экспорта с 1 сентября 2014 года.  

     Как развиваются торговые отношения Молдовы и Украины с Евросоюзом за время действия Соглашения о Свободной торговле? С какими основными проблемами сталкиваются наши страны в рамках Соглашения? Каковы перспективы торговых отношений в контексте этого Соглашения с ЕС? 

    На эти и другие вопросы ответят эксперты:

    в Киеве: 

    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности;

    Виктор Скаршевский, экономический эксперт.

    в Кишиневе:

    Виссарион Чешуев, доктор экономики, экономический эксперт;

    Михаил Пойсик, ведущий научный сотрудник национального института экономики. 

    Аккредитация СМИ на месте по действующим  редакционным удостоверениям

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