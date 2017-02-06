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    Появилось видео, как джип Кличко нарушает правила в центре Киева

    (обновлено: )17120
    Джип Toyota Sequoia, который возит мэра Киева Виталия Кличко, совершил левый поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Владимирскую. На этом перекрестке движение машин в крайней левой полосе разрешено только прямо.
    Страна.ua/Youtube

    Журналисты "Страны" также обратили внимание, что автомобиль сопровождения Кличко поехал прямо к Оперному театру и развернулся по правилам. 

    Штраф за нарушение требований дорожных знаков и разметки составляет 255 гривен.

    Смотрите также: Обращение Кличко в связи со снегопадом в Киеве

    Ранее сообщалось, что жена Виталия Кличко Наталья, управляя внедорожником Land Rover Discovery, выехала на полосу движения общественного транспорта в Киеве и проехала в ней около километра. При этом супруга столичного градоначальника вела себя некорректно на дороге, не включая сигнал поворота.

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