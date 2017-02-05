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    Протесты в Вашингтоне. "Нет запрету, нет стене"

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (793)

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    Несколько сотен протестующих прошли маршем по основным бульварам Вашингтона в субботу. Активисты выступают против запрета на въезд в США представителей семи мусульманских стран.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Пройдя по улицам Вашингтона, протестующие собрались у здания Верховного суда США, где провели митинг, передает канал Ruptly TV.

    Ранее в субботу стало известно, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа. Сам президент по этому поводу задал в Twitter риторический вопрос: "Куда катится наша страна, если судья может приостановить введенный МВБ запрет, и любой человек, даже с плохими намерениями, может приехать в США?"

    Смотрите также: Протесты в США против указа Трампа о беженцах

    На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Вечером в минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

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