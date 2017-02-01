Многотысячные протесты в Румынии

Манифестанты скандируют: "Воры!", "Отставка!". Протесты прошли и в ночь на 1 февраля в Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Араде, Брашове и других городах Румынии, однако самые массовые манифестации отмечены в столице — Бухаресте. Жители страны опасаются, что в результате принятия кабмином новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также ряд опасных преступников.

Как пишет агентство mediafax.ro, в соцсети Facebook обсуждалось предложение продолжить акцию протеста по всей стране и 1 февраля. "Первый протест заявлен на 09.00 перед зданием правительства… Второй протест запланирован в Бухаресте и по всей стране после полудня", — пишет mediafax.

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Первая волна подобных протестов прошла по всей стране 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч человек. Неделю спустя на улицы разных городов вышло порядка 100 тысяч граждан Румынии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сорин Гриндяну выступил с предложением амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил и президент страны Клаус Йоханнис. Как пишет digi24.ro, румынский лидер потребовал обратиться в Конституционный суд страны. Глава Высшего совета магистратуры Мариана Гена считает, что есть возможности для аннулирования принятых правительством Румынии поправок в УК и постановления об амнистии.

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.