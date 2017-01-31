Парад в честь Дня Республики в Индии. Шоу мотоциклистов

Традиционный парад в честь Дня Республики прошел в четверг в столице Индии Нью-Дели.

Парад Дня Республики является, прежде всего, демонстрацией военной техники, но также и достижений индийской экономики, науки и культуры. По Раджпатху проехались красочные мобильные платформы, главная задача которых – емко представить тот или иной регион Индии через танцы, песни и другие формы художественного самовыражения.

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Помимо штатов свои платформы провезли различные промышленные объединения. Также в мероприятии приняли участие мотоциклисты.