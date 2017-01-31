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    Парад в честь Дня Республики в Индии. Шоу мотоциклистов

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    Традиционный парад Дня Республики является не только демонстрацией военной техники, но также и достижений индийской экономики, науки и культуры.
    Канал на Youtube RT (на русском)

    Традиционный парад в честь Дня Республики прошел в четверг в столице Индии Нью-Дели.

    Парад Дня Республики является, прежде всего, демонстрацией военной техники, но также и достижений индийской экономики, науки и культуры. По Раджпатху проехались красочные мобильные платформы, главная задача которых – емко представить тот или иной регион Индии через танцы, песни и другие формы художественного самовыражения.

    Смотрите также: Индия. Грандиозный парад в честь Дня Республики

    Помимо штатов свои платформы провезли различные промышленные объединения. Также в мероприятии приняли участие мотоциклисты. 

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