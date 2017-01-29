На месте мощного взрыва в Славянске

"Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологическое отделение по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

Видео размещено в интернете на канале "Славянский ГО" на Youtube.