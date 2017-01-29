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    На месте мощного взрыва в Славянске

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (359)

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    В Славянске прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области. Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.
    Канал "Славянский ГО" на Youtube

    "Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологическое отделение по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве

    По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

    Видео размещено в интернете на канале "Славянский ГО" на Youtube.

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