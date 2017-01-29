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    Порошенко с женой возложили цветы к памятному кресту Героям Крут

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    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты, сообщается на сайте главы государства.
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    Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

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    Сообщается, что в мероприятиях также приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров, а также мэр Киева Виталий Кличко.

    В обращении к украинскому народу Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории — прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.Напомним, бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты (130 км к северо-востоку от Киева, 18 км восточнее Нежина) между отрядом советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва и вооружёнными формированиями УНР, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

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