Не стало знаменитой актрисы Эмманюэль Рива

Эмманюэль Рива (настоящее имя Полетт Жермен Рива) родилась в Лотарингии в 1927 году. Дебютным этапом в ее кинокарьере стала картина Алена Рене "Хиросима, любовь моя", вышедшая на экраны в 1959 году и принесшая ей широкую известность. Завершающим этапом можно считать роль в фильме австрийского режиссера Михаэля Ханеке "Любовь" 2012 года, за которую она была номинирована на американкую кинопремию "Оскар" и удостоилась французской награды "Сезар".

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