После модернизации подлодка "Комсомольск-на-Амуре" вошла в состав ВМС РФ

"Торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" состоялась в пятницу во Владивостоке. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подлодки", — сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Подлодка "Комсомольск-на Амуре" проекта 877 "Варшавянка" ("Палтус") спущена на воду в 1991 году. В 2003 году субмарину перевели на ремонт сначала в поселок Большой Камень, а затем на Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), однако из-за нехватки финансирования работы были отложены. Ремонт лодки и ходовые испытания завершились в 2016 году.

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По его словам, эта подлодка с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. Приказом главнокомандующего ВМФ России 15 июля 2015 года лодке присвоено название – "Комсомольск-на-Амуре".

Матвеев отметил, что лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа – низкий уровень шумности.

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