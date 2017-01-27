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    В Умани полиция разгоняла хасидов дубинками

    (обновлено: )23540
    Конфликт между полицейскими и хасидами в Умани произошел из-за вмешательства последних в работу работников коммунальной службы, которые занимались демонтажем мостика, установленного на территории проживания паломников-хасидов.
    канал Journalist Today в YouTube

    В Умани полицейские применили дубинки против хасидов, мешавших коммунальщикам демонтировать мостик, сообщает "УНН-центр" со ссылкой на пресс-секретаря Уманского отдела полиции в ГУ НП в Черкасской области Лесю Усенко.

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    NUTA KATZ/youtube
    Празднование Рош Ха-Шана в Умани: хасиды встретили 5777-й год

    По ее словам, сейчас проводится расследование по поводу законности использования спецсредств правоохранителями.

    Конфликт между полицейскими и хасидами в Умани произошел из-за вмешательства последних в работу работников коммунальной службы, которые занимались демонтажем мостика, установленного на территории проживания паломников-хасидов, уточнила Усенко.

    Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь мэра Умани.

    "Мостик построили незаконно и он был проблемным, поскольку мешал нормальному движению пешеходов и проезду автомобилей нашего города. Поэтому исполкомом Уманского горсовета было принято решение демонтировать этот объект ", — сообщила пресс-секретарь.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители получили приказ не трогать хасидов, прибывших в Умань на празднование иудейского нового года Рош-Ха-Шана.

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