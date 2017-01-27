В Умани полиция разгоняла хасидов дубинками

В Умани полицейские применили дубинки против хасидов, мешавших коммунальщикам демонтировать мостик, сообщает "УНН-центр" со ссылкой на пресс-секретаря Уманского отдела полиции в ГУ НП в Черкасской области Лесю Усенко.

По ее словам, сейчас проводится расследование по поводу законности использования спецсредств правоохранителями.

Конфликт между полицейскими и хасидами в Умани произошел из-за вмешательства последних в работу работников коммунальной службы, которые занимались демонтажем мостика, установленного на территории проживания паломников-хасидов, уточнила Усенко.

Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь мэра Умани.

"Мостик построили незаконно и он был проблемным, поскольку мешал нормальному движению пешеходов и проезду автомобилей нашего города. Поэтому исполкомом Уманского горсовета было принято решение демонтировать этот объект ", — сообщила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители получили приказ не трогать хасидов, прибывших в Умань на празднование иудейского нового года Рош-Ха-Шана.