Триумфальный выход "Барсы" в полуфинал Кубка Испании

Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне, завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2. Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

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Напомним, ранее "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Неймар, реализовавший на 21-й минуте пенальти.

В полуфинал Кубка Испании вышли "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".