Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде

Кадры сняты беспилотником Антарктического управления Великобритании. От трещины, образовавшейся на шельфовом леднике до станции британских ученых всего 17 километров, и предполагается, что разлом продолжит расширяться.

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Причина образования трещины пока не выяснена. Связана она с процессом глобального потепления или нет, исследователи смогут ответить после изучения образовавшегося разлома.

Видео размещено на канале BigWakeOutriggers на Youtube.