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    Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде

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    В интернете появилось видео трещины длиной более 40 километров в ледяном покрове Антарктиды. Ее распространение привело к временному закрытию национальной станции Halley VI.
    Канал BigWakeOutriggers на Youtube

    Кадры сняты беспилотником Антарктического управления Великобритании. От трещины, образовавшейся на шельфовом леднике до станции британских ученых всего 17 километров, и предполагается, что разлом продолжит расширяться.

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    Причина образования трещины пока не выяснена. Связана она с процессом глобального потепления или нет, исследователи смогут ответить после изучения образовавшегося разлома.

    Видео размещено на канале BigWakeOutriggers на Youtube.

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