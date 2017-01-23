Железнодорожная катастрофа в Индии, 39 человек погибли

Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. Количество погибших в аварии поезда на востоке Индии составило 39 человек.

"Спасательная операция почти завершена. Наша первостепенная задача — позаботиться о раненых пассажирах и обеспечить их необходимым лечением в больницах. Мы также продолжаем поиски во всех вагонах, чтобы удостовериться, что в них не осталось людей", — заявил представитель железнодорожной службы.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.

Видео катастрофы размещено в интернете на канале Euronews.