наверх
23.01.201702:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Железнодорожная катастрофа в Индии, 39 человек погибли

    15
    Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
    Канал Euronews на Youtube

    Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. Количество погибших в аварии поезда на востоке Индии составило 39 человек.

    "Спасательная операция почти завершена. Наша первостепенная задача — позаботиться о раненых пассажирах и обеспечить их необходимым лечением в больницах. Мы также продолжаем поиски во всех вагонах, чтобы удостовериться, что в них не осталось людей", — заявил представитель железнодорожной службы.

    Смотрите также: Крушение поезда в Индии

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Видео катастрофы размещено в интернете на канале Euronews.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Тереза Мэй
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок