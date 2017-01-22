Командование ВДВ ВСУ приняло участие в флеш-мобе #22PushupChallenge

Цифра "22" фигурировала в статистике самоубийств среди ветеранов военных конфликтов и боевых действий ВС США. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был введен флэш-моб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней. Впоследствии данная эстафета перешла и к другим армиям европейских стран, в том числе и Украины.

"Вместе с подчиненными офицерами Командования ВДВ, осуществляли отжимания командующий ВДВ генерал-лейтенант Михаил Забродский и начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-майор Андрей Ковальчук. Также к флэш-мобу десантников присоединился известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов и обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, — говорится в сообщении.

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"Я с гордостью могу заявить, что ни один военнослужащий Высокомобильных десантных войск, будь-то офицер или обычный солдат, в результате полученных ранений или увечий — еще не был, без его личного желания уволен с военной службы, — отметил генерал-лейтенант Михаил Забродский. — Мы всем находим работу и применение, чтобы они могли передавать свой боевой и жизненный опыт, и своим примером демонстрировать, что такое "десантный дух" и любовь к своей Родине".

Генералы и офицеры Командования ВДВ выполнили данную эстафету флэш-моба #22PushupChallenge и передали ее личному составу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Видео размещено в интернете на канале "Военное телевидение Украины" на Youtube.