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    Покушение на нардепа. СБУ разместила в сети видео подготовки теракта

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    В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные злоумышленники, которые планировали покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
    Канал СБУ на Youtube

    "С куратором обсуждался способ покушения с применением самодельного взрывного устройства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ. В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины", — сообщили в СБУ.

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    В ведомстве добавили, что взрывное устройство представляло собой пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом в приблизительно 400 г, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания.

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

    В ходе проведенных обысков в квартире и автомобиле задержанных было обнаружено и изъято специально подготовленные терминалы, сим-карты для приведения в действие взрывного устройства, средства коммуникации с кураторами и другие доказательства преступления, в том числе фотографии объекта. В деле продолжаются оперативные и следственные действия.

    По информации СМИ, основным мотивом покушения на нардепа Антона Геращенко была попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец".

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