Прибытие первого товарного поезда из Китая в Лондон

Первый товарный поезд из Китая после 17 дней в пути прибыл в столицу Лондон.

Поезд East Wind отправился из города Иу в китайской провинции Чжэцзян 3 января и прибыл в Лондон, преодолев за это время расстояние, равное практически восьми тысячам километров. По пути он пересек границы десяти стран.

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Состав доставил в Лондон 34 контейнера с товарами общего потребления на сумму примерно пять миллионов долларов. Как отмечается, новый путь транспортировки товаров будет способствовать развитию торговли между странами.

Ранее Мининфраструктуры заявили, что "Укрзализныця" намерена запустить поезд в Вену (Австрия).