наверх
19.01.201714:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    Никаких торгов по территориальной целостности Украины быть не может - Кличко

    Тема:

    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (27)

    (обновлено: )72
    Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что никто из украинских властей не припускает никаких торгов относительно территориальной целосности Украины. Об этом он сказал на организованном бизнесменом Виктором Пинчуком "Украинском завтраке" в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).
    Видеоканал Партія УДАР Віталія Кличка на Youtube

    "Сегодня звучат дискуссии о том, чтобы "поменять" Донбасс на Крым или озвучиваются другие "идеи". Но я убежден: никаких торгов по территориальной целостности Украины быть не может!", — сказал Кличко.

    Смотрите также: Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

    Он заявил, что для Украины важно придерживаться курса европейской и евроатлантической интеграции.

    Также Кличко отметил, что необходимо доносить до европейских, американских политиков приоритеты и позиции Украины, ее власти.

    Ранее Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

    В Давосе президент Украины встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также экс-главой Европарламента Мартином Шульцем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Смена власти в США
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко