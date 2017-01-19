Никаких торгов по территориальной целостности Украины быть не может - Кличко

"Сегодня звучат дискуссии о том, чтобы "поменять" Донбасс на Крым или озвучиваются другие "идеи". Но я убежден: никаких торгов по территориальной целостности Украины быть не может!", — сказал Кличко.

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Он заявил, что для Украины важно придерживаться курса европейской и евроатлантической интеграции.

Также Кличко отметил, что необходимо доносить до европейских, американских политиков приоритеты и позиции Украины, ее власти.

Ранее Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

В Давосе президент Украины встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также экс-главой Европарламента Мартином Шульцем.