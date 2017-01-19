В Киеве рыбаков унесло на 300 метров на отколовшейся льдине

В Киеве сотрудники столичного управления ГСЧС спасли четырех рыбаков, которые оказались в 300 м от берега на отколовшейся льдине. Инцидент произошел возле Южного моста, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Также сообщается, что на отколовшейся льдине возле береговой линии оказалось порядка 50 рыбаков, спасатели также помогли им выбраться на берег.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве Спасение рыбаков в Киеве

"Еще 15 рыбаков остались на льду береговой линии. Спасатели провели с ними разъяснительную работу по безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января под Киевом шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи лодки и лестницы создали переход со льда на берег.