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    В Киеве рыбаков унесло на 300 метров на отколовшейся льдине

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    В столичном главке ГСЧС сообщили, что на отколовшейся льдине возле береговой линии оказалось порядка 50 рыбаков, спасатели также помогли им выбраться на берег.
    Канал на Youtube ГУ ГСЧС Украины в Киеве

    В Киеве сотрудники столичного управления ГСЧС спасли четырех рыбаков, которые оказались в 300 м от берега на отколовшейся льдине. Инцидент произошел возле Южного моста, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве. 

    Также сообщается, что на отколовшейся льдине возле береговой линии оказалось порядка 50 рыбаков, спасатели также помогли им выбраться на берег. 

    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве
    Спасение рыбаков в Киеве

    "Еще 15 рыбаков остались на льду береговой линии. Спасатели провели с ними разъяснительную работу по безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки", — говорится в сообщении.

    Напомним, 4 января под Киевом шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи лодки и лестницы создали переход со льда на берег.

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