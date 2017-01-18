Заседание комитета ВР по нацбезопасности: Винник vs Савченко

"Я бы хотел обратиться к представителям Службы безопасности Украины… сделать заявление о совершении уголовного правонарушения по факту совершения умышленных действий во вред территориальной целостности, суверенитету Украины, экономической безопасности, национальной безопасности Украины с квалификацией статьи 111 (Уголовного кодекса) "государственная измена", — заявил Винник в среду в ходе заседания комитета Рады по нацбезопасности.

По его мнению, Савченко вела прямые переговоры с ополченцами и опубликовала списки пленных в Донбассе, что попадает под статью о государственной измене.

В свою очередь Надежда Савченко отвергла обвинение в государственной измене.

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко на заседании комитета, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования.

В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.