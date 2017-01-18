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    Заседание комитета ВР по нацбезопасности: Винник vs Савченко

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (181)

    (обновлено: )14501
    Депутат Верховной Рады Иван Винник (БПП) попросил СБУ возбудить против депутата Надежды Савченко уголовное дело по статье "госизмена" за прямые контакты с ополченцами и публикацию списков пленных в Донбассе. Сама Савченко отвергла это обвинение.
    Канал "112 Украина" в Yotube

    "Я бы хотел обратиться к представителям Службы безопасности Украины… сделать заявление о совершении уголовного правонарушения по факту совершения умышленных действий во вред территориальной целостности, суверенитету Украины, экономической безопасности, национальной безопасности Украины с квалификацией статьи 111 (Уголовного кодекса) "государственная измена", — заявил Винник в среду в ходе заседания комитета Рады по нацбезопасности.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    По его мнению, Савченко вела прямые переговоры с ополченцами и опубликовала списки пленных в Донбассе, что попадает под статью о государственной измене.

    В свою очередь Надежда Савченко отвергла обвинение в государственной измене.

    "Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко на заседании комитета, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования.

    В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных украинских силовиков.

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