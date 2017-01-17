Украинская группа сыграла саундтрек к "Шерлоку" на бандуре и баяне

"Эта композиция написана двумя композиторами — Дэвидом Арнольдом и Майклом Прайсом и прекрасно звучит на украинских народных инструментах. Недавно вышел новый сезон этого сериала, и мы решили пересмотреть все серии. Прослушав каждый раз саундтрек мелодия с каждым разом очаровывала все больше и больше, и просто не выходила из головы. Сыграв мелодию, было такое впечатление, что эта композиция написана для бандуры и баяна, все достаточно гармонично разложилось по полочкам, и играет без лишних усилий", — отметил солист коллектива Сергей Шамрай.

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