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    Холошин: доллар по 65 гривен - реальность

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    Экономика Украины. Падение гривны (246)

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    Исходя из объема денежной массы, золотовалютных резервов и ожидаемого дефицита текущего счета платежного баланса Украины, можно ожидать курс по 64,5 грн за доллар, заявил заместитель руководителя общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.
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    "…Есть спрос — это денежная масса, которую мы посчитали, и которая накопится у людей. И есть предложение — это ЗВР (золотовалютные резервы, — ред.) Национального банка. Делим спрос на предложение и у нас получается формула 64,5 грн за доллар", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Юрий Товстенко
    Facebook Юрия Товстенко
    Курс вниз. Гривна будет девальвировать в долгосрочной перспективе - Товстенко

    Напомним, Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на будущий год с ростом на уровне 3%. Правительство закладывает в проекте документа инфляцию на уровне 8,1% и курсом доллара в 27,2 гривны.

    Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что на следующий год курс гривны к доллару на уровне 27,2 грн за доллар — совершенно реалистичный. 

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    В государственный бюджет на 2016 год закладывался среднегодовой курс 24,1 грн за доллар.

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