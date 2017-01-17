Холошин: доллар по 65 гривен - реальность

"…Есть спрос — это денежная масса, которую мы посчитали, и которая накопится у людей. И есть предложение — это ЗВР (золотовалютные резервы, — ред.) Национального банка. Делим спрос на предложение и у нас получается формула 64,5 грн за доллар", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Напомним, Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на будущий год с ростом на уровне 3%. Правительство закладывает в проекте документа инфляцию на уровне 8,1% и курсом доллара в 27,2 гривны.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что на следующий год курс гривны к доллару на уровне 27,2 грн за доллар — совершенно реалистичный.

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В государственный бюджет на 2016 год закладывался среднегодовой курс 24,1 грн за доллар.

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