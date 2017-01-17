Разбор завалов на месте крушения Boeing 747

Первый вице-премьер правительства Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что опознаны тела 37 погибших при крушении турецкого грузового самолета, который накануне утром упал на поселок вблизи международного аэропорта "Манас" Бишкека.

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Представитель правительства отметил, что все опознанные накануне тела граждан Киргизии уже забрали родственники погибших для захоронения.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.