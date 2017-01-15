Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя провалился

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на специалистов японского аэрокосмического агентства (JAXA), предположительно, что во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее телеканал NHK передал, что запуск ракеты-носителя SS-520-4 прошел успешно, а коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей спустя 7,5 минут после старта. Изначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

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