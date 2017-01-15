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Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя провалился

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Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима прошел неудачно. Ракета-носитель через некоторое время после запуска упала в море.
Канал RT на Youtube

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на специалистов японского аэрокосмического агентства (JAXA), предположительно, что во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее телеканал NHK передал, что запуск ракеты-носителя SS-520-4 прошел успешно, а коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей спустя 7,5 минут после старта. Изначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

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