СБУ пресекла реализацию "паленого" алкоголя в Запорожской области

Правоохранители установили, что менеджмент компании, занимающейся оптовой торговлей алкогольной продукцией, вместе с легальным алкоголем реализовывал фальсифицированную водку, сказано в описании к видео.

Контрафакт поставлялся в торговые точки по всей территории области, ежедневно реализовывали до 2 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. В результате обысков обнаружены почти 20 тысяч бутылок контрафактной водки и тысяча литров спирта. Возбуждено уголовное производстство.

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