Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна

Посадка состоялась 14 января 2005 года, но видео с моделированием этих событий появилось лишь сейчас. При его создании использовались реальные фотографии, которые зонд сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан.

Смотрите также: НАСА запустила спутник с помощью крылатой ракеты

Также отмечается, что во время посадки Huygens "пробил" плотную туманную атмосферу Титана. Область, где зонд приземлились была темной и имела зернистую поверхность, которая была похожа на сухое дно озера.

Ранее сообщалось, что самолет Stargazer L-1011, который вывел крылатую ракету с космическими аппаратами на необходимую для старта высоту, поднялся в воздух с мыса Канаверал в 14.35 по Киеву.