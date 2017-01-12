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Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна

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Космическое агентство NASA разместило в интернете видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Эта миссия является первой в истории мягкой посадки во Внешней Солнечной системе.
Канал NASA Jet Propulsion Laboratory на Youtube

Посадка состоялась 14 января 2005 года, но видео с моделированием этих событий появилось лишь сейчас. При его создании использовались реальные фотографии, которые зонд сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан.

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Также отмечается, что во время посадки Huygens "пробил" плотную туманную атмосферу Титана. Область, где зонд приземлились была темной и имела зернистую поверхность, которая была похожа на сухое дно озера.

Ранее сообщалось, что самолет Stargazer L-1011, который вывел крылатую ракету с космическими аппаратами на необходимую для старта высоту, поднялся в воздух с мыса Канаверал в 14.35 по Киеву.

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