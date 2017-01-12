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Мошенник в костюме Санта-Клауса виртуозно украл ноутбук из магазина в Тбилиси

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В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет полиция Сабурталинского района города Тбилиси.
David Zhvania/youtube

Сообщается, что магазин, в котором произошло костюмированное ограбление, торгует техникой Apple. После инцидента руководство пообещало тому, кто поможет найти вора — смартфон iPhone

Ранее сообщалось, что в столице на проспекте Бандеры, 15 (ранее Московский проспект) на стоянке гипермаркета неизвестные напали на мужчину. Преступники попали мужчине в глаза и отстрелили палец. После этого грабители забрали его барсетку с деньгами и документами.

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