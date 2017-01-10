У подстреленного Пашинским мужчины много влиятельных защитников - Геращенко

"У Химикуса есть влиятельные защитники. Например, Андрей Портнов, который готов оказывать ему помощь. У него теперь много защитников в городе Москве, и я думаю, его интересы будут должным образом защищаться", — заявил Геращенко в эфире "112 Украина".

По его словам, если генеральный прокурор Юрий Луценко посчитает, что в действиях Пашинского есть состав преступления, он обратится к Верховной Раде и предложит снять с него неприкосновенность.

"Пашинский не уклоняется от проведения расследования. Что касается депутатов, которые говорят о конфликте интересов в расследовании, такой конфликт интересов есть в отношении любого депутата правящей коалиции", — заключил нардеп, который, как и Пашинский, является депутатом от "Народного фронта".

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Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.