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У подстреленного Пашинским мужчины много влиятельных защитников - Геращенко

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Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (35)

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Народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко считает, что Вячеслав Химикус, подстреленный нардепом Сергеем Пашинским, имеет влиятельных защитников как в Украине, так и в России.
112 Украина/Youtube

"У Химикуса есть влиятельные защитники. Например, Андрей Портнов, который готов оказывать ему помощь. У него теперь много защитников в городе Москве, и я думаю, его интересы будут должным образом защищаться", — заявил Геращенко в эфире "112 Украина".

По его словам, если генеральный прокурор Юрий Луценко посчитает, что в действиях Пашинского есть состав преступления, он обратится к Верховной Раде и предложит снять с него неприкосновенность.

Геннадий Корбан. Архивное фото
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"Пашинский не уклоняется от проведения расследования. Что касается депутатов, которые говорят о конфликте интересов в расследовании, такой конфликт интересов есть в отношении любого депутата правящей коалиции", — заключил нардеп, который, как и Пашинский, является депутатом от "Народного фронта".

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Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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