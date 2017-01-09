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Экстремальные холода в Европе, десятки погибших

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Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.
Канал Euronews на Youtube

Шестеро погибли в Чехии, четверо из них – в столице. Температура здесь доходила до минус 34 градусов. В Болгарии штормовые ветры и снегопад блокировали дороги и привели к отключению электричества в 75 тысячах домов, передает канал Euronews.

В Румынии из-за метели закрыты многие школы, дороги перекрыты. В Италии от холода умерли восемь человек. В некоторых регионах страны поезда прекратили ходить, дороги закрыты.

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Последствия волны холода коснулись, в основном, людей без крыши над головой. Большинство замерзших – бездомные.

"Раньше такие снежные зимы были нормой, мы к этому привыкли и ждали снегопадов," – делится воспоминаниями мужчина.

Гололедица и снежные бури привели к массовым ДТП. В частности, во Франции автобус съехал в кювет с обледеневшей трассы. Четыре человека погибли, более 20 получили ранения.

Ожидается, что экстремально холодный период закончится в ближайшее время. Однако температура в Европе будет оставаться ниже нуля.

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