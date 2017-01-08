Теракт в Иерусалиме: четверо погибших, 15 пострадавших

Количество жертв при наезде грузовика на людей в Иерусалиме увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля на своей странице в Twitter. Согласно информации, 15 человек пострадали.

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"Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения", — говорится в сообщении.