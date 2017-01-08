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Теракт в Иерусалиме: четверо погибших, 15 пострадавших

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Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.
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Количество жертв при наезде грузовика на людей в Иерусалиме увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля на своей странице в Twitter. Согласно информации, 15 человек пострадали.

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"Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения", — говорится в сообщении.

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