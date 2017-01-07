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Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре

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Привет, год 2017! (66)

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6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Телеканал Интер на Youtube

Видео богослужения в Киево-Печерской Лавре размещено в интернете на канале "Интер".

Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что коливо – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо было положено в канун праздника только после литургии (богослужения).

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У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.

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