В центре Москвы мужчина открыл огонь из автомата в воздух

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

По факту стрельбы в воздух из автомата в Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила представитель МВД.

"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", — сказала Волк.

По ее словам, оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы найти и задержать подозреваемого. Как сообщили в ведомстве, оперативники установили личности всех присутствующих в ролике.

Ранее сообщалось, что в одном из одесских кафе произошла стрельба, есть пострадавшие.