Кубок Испании. "Атлетик" обыграл "Барселону"

"Атлетика" из Бильбао обыграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, победу которым принесли голы Арица Адуриса (25-я минута) и Иньяки Уильямса (28-я). У "Барселоны" отличился Лионель Месси (52-я). "Атлетик" был вынужден заканчивать матч вдевятером: Рауль Гарсия получил вторую желтую карточку на 74-й минуте, а Андер Итурраспе – на 80-й.

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Ответная игра пройдет 11 января в Барселоне.

Ранее сообщалось. что "Барселона" готова предложить Месси 35 млн евро за сезон.