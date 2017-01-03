Порошенко о Высшем совете правосудия

Ранее Рада приняла изменения в Конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия (ВСП) и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) положительно оценили данный законопроект, отметив, что его принятие станет важным шагом на пути "создания независимой судебной системы в Украине".

В законе отмечается, что Высший совет правосудия является независимым конституционным органом судейского самоуправления, который действует в Украине для обеспечения независимости судебной власти.

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Согласно документу, основной задачей этого органа судейского управления является обеспечение независимости судебной власти и обеспечение функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом. Кроме этого, Высший совет правосудия будет заниматься формированием высокопрофессионального корпуса судей, соблюдением норм конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

Как следует из закона, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, десять из которых выбирает съезд судей Украины, двух назначает президент Украины, по два выбирает парламент, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров, еще двоих выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена совета два срока подряд. Председатель совета избирается из его членов тайным голосованием на два года.