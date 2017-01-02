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На месте смертельной аварии в Киеве на бульваре Дружбы Народов (18+)

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В Киеве на проспекте Дружбы народов, недалеко от монумента Родина-мать произошло ДТП. Автомобиль Toyota слетел с дороги и ударился о столб, после чего его буквально "разорвало" на части.
Канал dtp.kiev.ua на Youtube

Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии. Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам.

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Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. В момент аварии на тротуаре не было случайных прохожих, иначе последствия могли быть еще более печальными. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить подробности данной аварии.

Видео размещено в интернете на канале dtp.kiev.ua на Youtube.

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